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Губернатор Псковской области поручил благоустроить детские площадки

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Детские игровые площадки будут благоустроены в деревне Вышгородок Пыталовского района Псковской области. Такое поручение дал губернатора Михаил Ведерников в ходе приема граждан в приемной президента РФ в четверг, 29 ноября.

Как сообщает Псковское агентство информации, на детские площадки пожаловалась местная жительница. Женщина рассказала, что благоустройство обещали начать в 2019 году, но положительного решение по данному вопросу так и не поступило.

По словам главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, работы будут выполнены в апреле-мае 2019 года. Планируют установить ограждение по периметру площадок, установить больше качелей, турников. Глава региона, в свою очередь, поддержал такое решение и поручил также провести дорожные работы возле детских площадок.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов попросил главу района подключить к работам местных жителей. Также он отметил, что необходимо согласовать с ними техническое задание на проведение работ.

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