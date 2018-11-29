Евродрова и пеллеты будут производить в Хабаровском крае

Завод по производству топливных гранул и брикетов намерены построить в Хабаровском крае. Предприятие расположится в селе Дуки.

Ожидается, что завод будет выпускать пеллеты и евродрова. Компания-инвестор уже договорилась с местным деревообрабатывающим предприятием о постоянной покупке его отходов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Земельный участок под строительство завода выделен в границах села Дуки. Проект предприятия практически готов, для будущего здания завода уже заказаны металлоконструкции. Решается вопрос с подведением электричества.

Ранее сообщалось, что в Омской области будет запущен завод по производству мебели, древесного угля и палочек для мороженого.