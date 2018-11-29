Строительство гаражей остановили в водоохранной зоне в Сыктывкаре

Сотрудники Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры совместно с прокуратурой Сыктывкара провели проверку готовящегося строительства гаражного комплекса в водоохранной зоне реки Сысолы около квартала малоэтажной застройки микрорайона Кочпон-Чит.

С просьбой провести проверку в прокуратуру обратилась местная жительница. Она оспаривала законность размещения гаражного комплекса в водоохранной зоне. В ходе проверки было установлено, что в уже разработанной документации гаражного комплекса отсутствуют сооружения для сбора отходов, расстояние до ближайших домов менее 25 м, а сброс сточных вод запланирован в ливневую канализацию, которая не введена в эксплуатацию, пишет ИА «Комиинформ».

Все это является нарушениями требований закона. По результатам проверки главе ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации внесено представление об устранении нарушений природоохранного и градостроительного законодательства. Также было объявлено предупреждение начальнику управления капитального строительства МО ГО «Сыктывкар».

Разрешение на строительство было отменено 21 ноября 2018 года. Проверка была проведена по поручению прокуратуры Республики Коми.