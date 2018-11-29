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Дело возбудили против патологоанатома после смерти женщины в Татарстане

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Уголовное дело возбудили в отношении патологоанатома Нижнекамской центральной районной больницы. Его обвиняют в фальсификации результатов экспертизы.

Как уточняет Inkazan.ru, подозрения в отношении медика возникли во время расследования смерти жительницы Заинска. В апреле 2017 года ей сделали операцию после перелома бедренной кости. Однако она впала в кому, а в мае умерла.

Патологоанатом указал как основную причину смерти отек головного мозга. Однако, как выяснилось, соответствующего вскрытия он не проводил. По факту смерти пациентки возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности», но спустя четыре месяца следственные действия были прекращены.

Повторного открытия дела и эксгумации тела добился супруг умершей женщины. Для этого ему пришлось встретиться с руководством СУ СКР по республике и министром здравоохранения Татарстана.

Ранее сообщалось о том, что в США женщине удалили здоровую почку, которую приняли за раковую опухоль.

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