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Бюджет на 2019 год утвержден в Тюмени

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Депутаты гордумы Тюмени приняли за 16 минут бюджет на следующий год. Большая часть средств пойдет на образование и дороги.

Расходы составят 25,3 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей потратят на детские сады и школы, 10 млрд рублей направят на строительство и ремонт дорог. Об этом сообщает портал «Наш город». Депутат Сергей Пыхалов заявил в ходе заседания, что можно было бы снизить траты на набережную.

Специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. В перечень попали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Столица Тюменской области, не заняв первое место ни по одному из более чем десяти параметров оценки качества жизни, лидирует по итоговому индексу.

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