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Песков ответил на вопрос о возможных переговорах Путина и Мэй на G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных переговорах Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй в рамках саммита G20 в Аргентине 30 ноября.

По его словам, отдельных встреч лидеров государств не планировалось, однако Путин и Мэй могут провести беседу в кулуарах саммита, если сочтут это необходимым.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В ходе саммита у Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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