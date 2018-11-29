Синоптики пообещали первый ледоход по Неве в ночь на 30 ноября

Первый ледоход по Неве пройдет в ночь на 30 ноября. Об этом на своей странице в Facebook написал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Метеоролог призвал жителей города готовить фотоаппараты и предупредил, что уже к ночи ледоход будет «густой».

Сегодня, 29 ноября, в Петербурге прогнозируют небольшой снег и днем не выше -4 градусов. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -8 градусов.

Как напоминает телеканал «78», лишь 26 ноября температура воздуха в Петербурге впервые за осень приблизилась к своим нормальным значениям. Появления первого льда зафиксировали у Новой Голландии. Это произошло почти на 1 месяц позже, чем в 2017 году.

Ранее в долгосрочном полугодовом прогнозе погоды Гидрометцентр предупредил о том, что предстоящая зима будет холоднее обычного. Специалисты отмечают, что низкие температуры придут раньше, а в целом погода будет нестабильной.