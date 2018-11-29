Прямой эфир

Организатора азартных игр будут судить в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске предстанет перед судом 36-летний мужчина, обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, с апреля по август 2017 года казино работало в доме № 33 по проспекту Маркса.

Фигурант использовал игровое оборудование в виде семи компьютеров, их изъяли после обыска. Уголовное дело по существу будет рассматривать мировой судья судебного участка № 86 в Куйбышевском судебном районе, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В Хабаровском крае и Амурской области задержаны организатор и 11 участников преступного сообщества, подозреваемые в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в Хабаровске и Благовещенске работало по одному подпольному казино. При обысках заведений изъято 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерская документация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организаторов нелегальных казино будут судить в Саратове
Организаторов сети подпольных казино будут судить в Брянске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017