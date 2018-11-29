Организатора азартных игр будут судить в Омске

В Омске предстанет перед судом 36-летний мужчина, обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, с апреля по август 2017 года казино работало в доме № 33 по проспекту Маркса.

Фигурант использовал игровое оборудование в виде семи компьютеров, их изъяли после обыска. Уголовное дело по существу будет рассматривать мировой судья судебного участка № 86 в Куйбышевском судебном районе, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В Хабаровском крае и Амурской области задержаны организатор и 11 участников преступного сообщества, подозреваемые в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в Хабаровске и Благовещенске работало по одному подпольному казино. При обысках заведений изъято 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерская документация.