Япония перенесет учения самолетов на необитаемый остров

Правительство Японии перенесет учения палубных самолетов с американских авианосцев на необитаемый остров Магэ, который расположен в префектуре Кагосима. В настоящее время решается вопрос по покупке этого участка суши у частного владельца.

Сделка, как ожидается, завершится в течение года, написала в четверг газета Mainichi Shimbun. Учения авиации вызывают протесты местного населения, так как сопровождаются большим шумом, в итоге их перенесли на отдаленный остров Иводзима, расположенный более чем в 1200 км от Токио. Когда в регионе плохая погода, то учения продолжают на базе американских ВВС Ацуги, где местные жители подают иски в суд, протестуя против учений и вызванного ими шума.

Необитаемый остров Магэ находится в 400 км от авиабазы морской пехоты США на острове Хонсю, вопрос о переносе учений на него прорабатывают с 2011 года.

26 октября заксобрание префектуры Окинава одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США Футэмма.

В сентября местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита.