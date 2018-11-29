Вице-премьер КНР заявил о важности сотрудничества с Россией

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн заявил на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, что сотрудничество России и Китая крайне важно для обеспечения глобальной энергетической безопасности в условиях подъема торгового протекционизма, сообщает «РИА Новости» 29 ноября.

«Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа», — сказал он.

Вице-премьер также отметил, что на сегодняшний день в энергетической сфере стоят довольно сложные вопросы, а путь к осуществлению общедоступности устойчивой энергии нелегкий. По его словам, Россия и Китай как влиятельные державы мира несут на себе важную миссию по совместному обеспечению глобальной безопасности», а также содействию устойчивого развития энергоресурсов в мире через сотрудничество.

28 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин напомнил об открытости Российской Федерации к сотрудничеству с партнерами. Россия чувствует себя уверенно и самодостаточно, подчеркнул глава государства на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет».