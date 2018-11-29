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Оркестр музыкантов из двух регионов сыграет на сцене во Владимире

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Единый оркестр народных инструментов, состоящий из владимирских и тульских музыкантов, сыграет на сцене Владимирской областной филармонии. На сцену выйдут сразу 60 музыкантов.

Как сообщает ИА «Владимирские новости», нынешнее выступление является продолжением опыта организации обменных гастролей, которые в 2017 году устраивали Музыкально-просветительский театр Владимирской областной филармонии и детский коллектив Тульской областной филармонии.

Объединенный концерт состоится в рамках VI Межрегионального фестиваля классической музыки «Танеевские музыкальные собрания». Он будет называться «Вечер друзей».

Тульская и Владимирская области решили продолжить подобное сотрудничество. Так, в январе 2019 года Владимирский русский оркестр даст концерт на сцене Тульской филармонии.

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