Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену за выход в финал

Экс-участник популярного российского шоу «Битва экстрасенсов» заявил, что создатели проекта предлагали ему пройти в финал за 450 тыс. рублей. Об этом он рассказал в анонимном интервью для телеканала «360».

«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга», — сказал он.

Также молодой человек отметил, что в процессе съемок к каждому участнику прикреплен редактор, а перед испытаниями они узнают необходимую информацию от продюсеров программы. Собеседник телеканала подчеркнул, что сомневается, «были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы».

Бывший участник проекта добавил, что создатели «Битвы экстрасенсов» понимают, сколько денег гарантирует участникам попадание на шоу, так как люди часто записываются к ним, чтобы решить свои проблемы. Ведущий Марат Башаров часто предупреждал зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за сеансы.

«Битва экстрасенсов» — российское телешоу канала ТНТ, снятое в формате британской передачи «Britain’s Psychic Challenge». Создателей и участников программы часто обвиняют в подставном характере шоу. Некоторые участники критикуют программу за использование монтажа и «слив» информации экстрасенсам.

12 ноября сообщалось, что композитор Константин Меладзе рассказал «Известиям», как ищут таланты, в том числе на шоу-программе Первого канала «Голос». По его словам, кастинг проекта «совершенно грандиозен», а «заявки на участие приходят с половины земного шара».