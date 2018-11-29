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Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре выборов президента Грузии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента страны, согласно полученным данным, лидером голосования стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

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Ее кандидатуру поддержали 59,56% проголосовавших избирателей. В сообщении на сайте ЦИК в четверг, 29 ноября, отмечается, что оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набрал 40,44% голосов. За Зурабишвили проголосовали 1,14 млн граждан республики, Вашадзе собрал голоса 778 тыс. человек.

«Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — цитирует 66-летнюю победительницу «Федеральное агентство новостей».

Президент в Грузии избирается на срок шест лет, явка граждан на выборах составила 56,23% избирателей. В первом туре ни один из 25 кандидатов не набрал 50% голосов.

Ранее эксперты рассказали «Известиям», что новый президент может пойти на сближение с Россией.

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