Первую в текущем сезоне 10-балльную пробку зафиксировали в Челябинске

В Челябинске наблюдаются сильные заторы из-за снегопада, который обрушился на город вечером 28 ноября. Снег шел всю ночь и лишь к утру количество осадков уменьшилось.

В центре Челябинска отмечаются 10-балльные пробки. Уборочную технику на трассы уже вывели, однако пока машинам не удалось полностью ликвидировать последствия непогоды, сообщает 1obl.ru.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Челябинске за утренние часы произошло 20 ДТП. Самая тяжелая ситуация – на улице Энгельса и Труда, а также на их пересечении. Несколько участков автодороги «Меридиан» также отмечены красным цветом.

Эксперты говорят, что это первая 10-балльная пробка в Челябинске в этом осенне-зимнем сезоне.

Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде в Курганской области. Он пройдет сегодня, 29 ноября.