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Трамп рассказал о планах после ухода с поста президента

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Вернуться в Нью-Йорк после ухода с поста президента США намерен Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью изданию The New York Post, опубликованном в среду, 28 ноября.

«Я люблю Нью-Йорк, я скучаю по Нью-Йорку», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Трамп отверг возвращение в шоу «Ученик знаменитости», которое, по его мнению, нынешний ведущий — Арнольд Шварценеггер — обанкротил.

Трамп в Нью-Йорке владеет башней Trump Tower.

В октябре 2017 года биограф президента Тимоти О'Брайен рассказал, что полотно французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Две сестры», которое висит в апартаментах Трампа в башне Trump Tower, — подделка.

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