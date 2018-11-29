Трамп рассказал о планах после ухода с поста президента

Вернуться в Нью-Йорк после ухода с поста президента США намерен Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью изданию The New York Post, опубликованном в среду, 28 ноября.

«Я люблю Нью-Йорк, я скучаю по Нью-Йорку», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Трамп отверг возвращение в шоу «Ученик знаменитости», которое, по его мнению, нынешний ведущий — Арнольд Шварценеггер — обанкротил.

Трамп в Нью-Йорке владеет башней Trump Tower.

В октябре 2017 года биограф президента Тимоти О'Брайен рассказал, что полотно французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Две сестры», которое висит в апартаментах Трампа в башне Trump Tower, — подделка.