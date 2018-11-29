Меланья Трамп зажгла огни на главной рождественской елке США

Меланья Трамп в присутствии своего мужа, президента США Дональда Трампа, зажгла огни на главной рождественской елке США, установленной перед Белым домом.

В церемонии также участвовали дети американского лидера.

«Счастливого Рождества всем. Мы просто должны сказать это вместе: счастливого-счастливого Рождества! Прекрасно быть с вами. Давайте зажжем ель. Первая леди сделает это», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

После этого президент США начал обратный отсчет, в конце которого Меланья нажала на кнопку и зажгла огни на ели.

Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивал инструментальный ансамбль Армии (Сухопутных сил) США.

Традиция зажигать огни на главной елке страны у Белого дома появилась в 1923 году во время президентства Джона Калвина Кулиджа.

27 ноября Меланья Трамп показала Белый дом, украшенный к Рождеству «в духе патриотизма».