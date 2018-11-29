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В Италии арестован планировавший отравить водопровод мужчина

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Фото: TASS/ZUMA/Stefano Guidi
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В Италии арестован палестинец, который планировал подсыпать в систему водоснабжения города Макомер (Сардиния) споры сибирской язвы и рицин. Об этом 28 ноября сообщила газета The Time of Israel.

Подозреваемым оказался 38-летний Аладжи Аминун, который прибыл в Италию из Ливана под видом палестинского беженца.

По данным полиции, мужчина может быть связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Отмечается, что о планах Аминуна узнал Интерпол после ареста сообщника мужчины в Ливане.

Итальянские следователи полагают, что злоумышленник намеревался совершить теракт во время какого-нибудь крупного праздника.

12 ноября сообщалось, что австралийцы собирают средства для бездомного, который пытался предотвратить теракт в Мельбурне.

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