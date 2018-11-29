В Одессе забросали яйцами бывшего министра обороны Украины

В Одессе толпа забросала яйцами лидера партии «Гражданская позиция» и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Инцидент произошел 28 ноября, когда политик приехал на местную радиостанцию в Приморском районе.

Как сообщает «Русская весна», около 30 человек перегородили Гриценко вход в здание радиостанции и начали избивать сторонников, сопровождавших его.

Кроме того, нападавшие применили газовые баллончики, экс-министра забросали яйцами.

По словам Гриценко, трое членов «Гражданской позиции» получили серьезные травмы — рассечение лица и сотрясение мозга. Сам он не пострадал. Конфликт удалось остановить только прибывшим на место полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Анатолий Гриценко занимал пост министра обороны Украины в 2005–2007 годах. Баллотировался на пост президента страны в 2010 и 2014 годах.

В апреле сообщалось, что депутату Верховной рады Мустафе Найему сломали челюсть в центре Киева.