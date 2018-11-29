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Эксперт рассказал о причине восприятия американцев как «плохих парней»

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Фото: TASS/YAY/Maksym Dragunov
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За последние десятилетия американцы, вмешиваясь в дела других государств, применяя силу и уничтожая демократию, превратились для всего мира в «плохих парней», пишет канадское издание The Globe and Mail.

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По мнению автора материала — доцента Университета Джорджии Джареда Йейтса Секстона, подобная политика лишила Вашингтон традиционных союзников в Европе.

«В течение десятилетий Штаты уничтожали свою собственную демократию, свергая избранные правительства и вмешиваясь в дела других государств. Мы вторгались в суверенные государства, убивали огромное количество невинных жертв и совершали немыслимые преступления. К Дональду Трампу нас привел долгий и предсказуемый путь», –– приводит его слова RT.

Секстон отмечает, что действия президента Дональда Трампа привели к установлению более тесных связей с Саудовской Аравией, КНДР и Россией, однако союзники по НАТО и ЕС начали отступать от США.

Кроме того, Вашингтон взял неправильный курс и во внутренней политике — в обществе распространяются идеи расизма, полиция жестока к мигрантам, и всему виной американский лидер, уверяет эксперт.

«Мы отказались от своего лидерства и контроля, связав свою судьбу с самыми презренными и коррумпированными странами мира <…> Если мы хотим изменить эту тенденцию и вернуть свое место мирового лидера, мы должны признать факты: мы утратили моральное преимущество. Это так же очевидно, как ужас на лицах мигрантов, которых разгоняют газом на границе. Теперь плохими парнями стали мы», приходит к выводу Секстон.

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