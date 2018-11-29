Частный самолет Трампа повредили в аэропорту Нью-Йорка

Принадлежащий президенту США Дональду Трампу частный самолет в среду, 28 ноября, получил повреждения в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

По данным агентства Associated Рress, Boeing 757 Трампа пострадал при столкновении с другим воздушным судном.

Инцидент произошел на земле. Второй самолет в время движения к месту стоянки задел крыло «Боинга» американского лидера. В результате происшествия никто не пострадал. Белый дом и компания Trump Organization комментировать инцидент не стали.

Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подтвердило факт повреждения самолета, но не уточнило, кому он принадлежал.

4 ноября сообщалось, что два самолета столкнулись в небе над Оттавой.