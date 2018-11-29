В Эстонии стартовали крупные киберучения НАТО

Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила пресс-служба альянса.

«В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств — членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Отмечается, что в ходе учений будет отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.

13 ноября минобороны Норвегии заявило, что Россия «глушила» работу американской навигационной системы GPS, использовавшейся во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

В Кремле на это ответили, что Россию часто голословно обвиняют «во всех смертных грехах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает данными о сбоях в работе GPS.