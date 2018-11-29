Прямой эфир

В Эстонии стартовали крупные киберучения НАТО

0
Фото: TASS/DPA/Maurizio Gambarini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила пресс-служба альянса.

«В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств — членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Отмечается, что в ходе учений будет отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.

13 ноября минобороны Норвегии заявило, что Россия «глушила» работу американской навигационной системы GPS, использовавшейся во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

В Кремле на это ответили, что Россию часто голословно обвиняют «во всех смертных грехах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает данными о сбоях в работе GPS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Финляндия расследует информацию о сбое GPS на учениях НАТО

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017