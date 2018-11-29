Глава минфина США удалил пост с призывом к GM вернуть $11,2 млрд

Министр финансов США Стивен Мнучин удалил из Twitter призыв к General Motors вернуть $11,2 млрд, которые правительство выделило компании. Об этом он сообщил в среду, 28 ноября.

«Прошлой ночью кто-то, но не министр и не уполномоченное лицо, разместил ретвит на @stevenmnuchin1. Поэтому данный ретвит был удален», — объяснил Мнучин.

В минфине США не знают, откуда мог появится первоначальный твит в официальном микроблоге главы ведомства.

В 2008 году федеральное правительство выделило General Motors деньги на преодоление последствий кризиса.

27 ноября президент США Дональд Трамп разозлился после того, как узнал о планах закрытия пяти заводов GM в Северной Америке, включая США и Канаду, что приведет к потере 14 тыс. рабочих мест.