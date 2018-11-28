Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»

Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев пришли на прием для участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Звездных войн». Они рассказали инвесторам о «космических рисках» и попытках «Звезды Смерти» «запугать Республику санкциями».

Прием проходил в закрытом режиме в стиле знаменитой киносаги.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Костин в образе Оби-Вана и Соловьев в костюме джедая Люка Скайуокера поприветствовали присутствующих и обменялись шутками.

«Как славно, что в разгар серьезного форума можно на время снять галстук и одеться в домашнее <… > сегодня на нас доспехи инвестиционных джедаев. Потому что времена изменились — космические скорости, космические риски», –– сказал Костин.

«Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!», –– добавил Соловьев.





Инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» стартовал в среду, 28 ноября, в Москве. Его цель — привлечение капитала в российскую экономику.