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Украинским военным предложили ждать войны для повышения зарплат

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Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал об условиях повышения минимальной заработный платы военным. По его словам, это произойдет в случае начала «наземной агрессии России» с первого дня вторжения. 

«Если мы введем военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня», — сказал Порошенко в среду, 28 ноября, передает телеканал «112 Украина».

По данным «РБК Украина», ранее зарплаты военным обещали повысить с 1 января 2019 года. Сообщалось, что выплаты составят минимум 10 тыс. гривен (23,6 тыс. рублей). 

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Спустя три дня в ряде областей Украины официально вступило в силу военное положение. Оно вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Режим должен завершиться в 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 декабря.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.

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