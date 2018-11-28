На пляже в Новой Зеландии обнаружили останки загадочного существа

Жительница новозеландского Крайстчерча Ханна Мэри нашла на берегу скелет странного существа и поделилась снимками находки в соцсетях.

По словам женщины, она собирала на пляже мусор после шторма и наткнулась на скелет неизвестного ей морского создания. У существа был длинный хвост и «крылья» с когтями, вытянутую пасть заполняли зубы, пишет Daily Mail.

«Я донесла его до дома и дала посмотреть соседу-таксидермисту, который мог знать, что это такое. Но он тоже был не уверен, что это», — рассказала Ханна.

Опубликовав позже снимки в Сети женщина надеялась, что кто-нибудь сможет разгадать тайну останков «монстра». Один из пользователей предположил, что ей попался скелет ската.

Ихтиолог Малколм Фрэнсис из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы (NIWA) догадку подтвердил. По его словам, останки принадлежат скату-самцу вида Dipturus nasutus.

Ранее 14 ноября в Новой Зеландии дайверы засняли на видео восьмиметрового морского монстра.