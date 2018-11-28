В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

Киевский районный суд Симферополя арестовал еще девять украинских военнослужащих, задержанных при нарушении российской госграницы. Таким образом, были арестованы все задержанные участники инцидента в Керченском проливе.

Последними были задержаны сотрудник СБУ Андрей Драч, командир бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, Владимир Лисовый, Вячеслав Зинченко, Юрий Безъязычный, Денис Гриценко, Андрей Шевченко и Евгений Семидоцкий.

«Мера пресечения — заключение под стражу до 25 января 2019 года», — цитирует слова представителя суда «РИА Новости».

Таким образом, рассмотрение вопроса о мере пресечения для задержанных моряков завершилось.

Ранее 27 ноября симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе еще одного сотрудника СБУ Василия Сороку.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения, все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Теперь его решение должна одобрить Верховная рада.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.