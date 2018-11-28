Гигантская вывеска рухнула на прохожих в Китае

Огромный рекламный щит обрушился на прохожих в китайской провинции Цзилинь. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, что причиной падения конструкции стал сильный ветер. По информации Jilin Television, пострадавшим была оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Утром 28 ноября сообщалось, что как минимум 22 человека погибли в результате взрыва вблизи химического завода на севере Китая. Также более 20 человек пострадали, они госпитализированы.

14 ноября стало известно, что в китайском городе Нанкин восточной провинции Цзянсу произошло обрушение на втором этаже местной больницы. Оказалось, что часть здания находилась на реконструкции и именно ремонтные работы привели к ЧП.