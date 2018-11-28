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Нелегальные маршрутки ликвидированы в Орле

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В Орле не осталось нелегальных маршруток, заявил замглавы городской администрации Николай Ванифатов. По его словам, были обследованы все автобазы частных перевозчиков.

Жители больше не увидят автобусы с оторванными сиденьями, заверил чиновник. Лучше стали соблюдать и графики движения, передает InfoOrel.ru. После нового конкурса на перевозки во всех салонах будут висеть видеокамеры, поэтому нарушений станет меньше.

В октябре администрация Орла получила жалобу на грязь в автобусах коммерческих маршрутов. В салонах пыль, обшивка сидений порвана, а поручни разболтаны. Мониторинг проводили активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

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