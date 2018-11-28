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Черноморский флот займется ремонтом стадиона в Севастополе

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Заброшенный стадион рядом с Историческим бульваром Севастополя остается в собственности Черноморского флота и будет отремонтирован военным ведомством. Об этом заявила председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова.

«По информации, которую я получила от Черноморского флота, этот стадион буквально только что оформлен (кадастрирован) по всем правилам. Этот стадион единственный, который остался в собственности флота», – цитирует чиновницу онлайн-газета «Новый Севастополь».

После оформления юридических документов на земельный участок под стадионом «будут производиться действия по подготовке его к ремонту», добавила Щербакова. 

В Твери на стадионе «Химик» в рамках второго этапа реконструкции обустроены легкоатлетические дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием. Вскоре заменят кресла на восточной трибуне — они будут металлическими и антивандальными. В 2019 году планируется отремонтировать западную трибуну, установить навес и привести в порядок восточную стену. На арене можно будет проводить соревнования вплоть до всероссийского уровня

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