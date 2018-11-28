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В Киево-Печерской лавре началась опись имущества

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества, сообщили в монастыре.

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По данным украинского портала «Вести», вечером в среду, 28 ноября, на территорию лавры прибыли якобы должностные лица, которые заявили, что имеют распоряжение от украинского министерства культуры на проведение инвентаризации.

По словам монахов, подобные распоряжения выражают «полное неуважение к святыням и верующим». Они также отметили, что в связи с описью имущества прибывшие в монастырь издалека люди «лишены возможности поклониться святым мощам».

Позже выяснилось, что инвентаризацию проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в подчинении минкультуры Украины, передает «РИА Новости».

Ведомство якобы еще в сентябре потребовало от музейных работников провести полную инвентаризацию икон и других культурно-исторических ценностей храмов канонической православной церкви на Украине. В УПЦ назвали такое решение незаконным.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

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