Место расположения станции метро «Зоопарк» определили в Петербурге

В Петербурге новая станция метро «Зоопарк» может появиться в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов. Согласно документам по планировке территории, подземный тоннель от «Беговой» пройдёт через часть Юнтоловского лесопарка, а также под Камышовой улицей, Богатырским проспектом и улицей Оптиков.

«Зоопарк» станет пересадочной со станцией «Шуваловский проспект», отмечает телеканал «78». Подготовить планировку территории для будущего строительства нового участка планируют до 20 ноября следующего года.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры потребовал от «Метростроя» закончить строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до 20 декабря. В конце октября готовность участка Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии составляла 92%.

В августе властям Санкт-Петербурга предложили присвоить порядковый номер каждой станции подземки. Подобная практика используется в метрополитенах Варшавы и Дубая.