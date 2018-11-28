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Памятник борцам революции решили восстановить в Пензе

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Житель Пензы на «прямой линии» попросил губернатора Ивана Белозерцева о ремонте памятников. В плохом состоянии находятся некрополь с монументом борцам революции около Спасского собора, а также стела Георгию Кутузову. 

Глава региона ответил, что подобное обращение уже приходило от активистов. Иван Белозерцев дал поручение главному архитектору Пензенской области вместе со специалистами подготовить проект по восстановлению и благоустройству памятнику борцам революции. Он должен быть готов в течение месяца, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

На прошлой неделе власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник рок-музыканту Виктору Цою. Согласно выданному ордеру композиция появится в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и бульвара Новаторов. Заказчиком и исполнителем работ является Фонд Юрия Жорно, который занимается охраной памятников истории, культуры и архитектуры

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