Индийский парикмахер стал звездой Сети из-за «огненных» стрижек

Индийский парикмахер из города Хайдарабад приобрел известность в интернете, после того как начал поджигать клиентам волосы во время стрижки. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Daily Mail.

Издание публикует кадры одной из таких процедур. Несмотря на пожар на голове, клиент закрыл глаза и не выглядит испуганным.

По словам парикмахера, это уникальная техника, при которой волосы человека покрывают воспламеняющимся порошком и поджигают зажигалкой. В это время одной рукой мастер расчесывает волосы, а другой делает стрижку.

20 июня сообщалось, что салон красоты в Липецке выплатит компенсацию одной из своих клиенток, которая пострадала при окрашивании волос. У нее возникла аллергия на вещество, использованное при окрашивании.