Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца оставшихся девятерых моряков, которые были задержаны 25 ноября на украинских кораблях в районе Керченского пролива. Об этом сообщил «Интерфакс» в среду, 28 ноября.

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

Речь идет о командирах буксира «Яны Капу» и бронекатере «Никополь» Олеге Мельничуке и Богдане Небылице, сотруднике СБУ Андрее Драче, а также матросах Юрии Безъязычном, Евгении Семидоцком Владимире Лисовом, Денисе Гриценко, Вячеславе Зинченко и Андрее Шевченко. Они будут содержаться под стражей до 25 января 2019 года.

Накануне суд в Симферополе арестовал на два месяца 15 из 24 украинских моряков с задержанных кораблей.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. После инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне случившегося президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.

В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко в преддверии выборов главы государства на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал инцидент в Керченском проливе провокацией с расчетом на скандал
Володин увидел в ситуации в Керченском заливе попытку Порошенко сохранить власть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017