В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков

Киевский суд Симферополя арестовал на два месяца оставшихся девятерых моряков, которые были задержаны 25 ноября на украинских кораблях в районе Керченского пролива. Об этом сообщил «Интерфакс» в среду, 28 ноября.

Речь идет о командирах буксира «Яны Капу» и бронекатере «Никополь» Олеге Мельничуке и Богдане Небылице, сотруднике СБУ Андрее Драче, а также матросах Юрии Безъязычном, Евгении Семидоцком Владимире Лисовом, Денисе Гриценко, Вячеславе Зинченко и Андрее Шевченко. Они будут содержаться под стражей до 25 января 2019 года.

Накануне суд в Симферополе арестовал на два месяца 15 из 24 украинских моряков с задержанных кораблей.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. После инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне случившегося президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.

В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко в преддверии выборов главы государства на Украине.