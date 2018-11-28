Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине могут отменить из-за инцидента в Керченском проливе.

«Это будет определяющим. Может быть, я не стану проводить встречу. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал президент США в среду, 28 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Трампа. Он отметил, что смысл заявления хозяина Белого дома зависит от того, что именно тот называет агрессией.

«Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Если он называет агрессией действия российских пограничников при пересечении границы — это другое. Мы с этим не согласны», — пояснил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков напомнил о заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая сказала накануне, что Трамп готовится к встрече с Путиным.

«Встреча готовится», — отметил Песков.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что план двусторонних встреч российского лидера в Аргентине на саммите G20 составлен.