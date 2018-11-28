Умер создатель «Губки Боба»

Умер аниматор Стивен Хилленберг, ему было 57 лет. Мультипликатор подарил миру персонажа Губку Боба. С 2017 года Хилленберг боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Американский аниматор пришел в индустрию из морской биологии. Научное знание не помешало Стивену сделать морскую губку квадратной. «Так смешнее», — решил автор, этот девиз прошел через всю историю персонажа.

Мультсериал уже перевалил за 12 сезонов и не собирается останавливаться. Весь мир благодаря Хилленбергу знает, кто же проживает на дне океана.