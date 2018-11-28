Уральский депутат от КПРФ назвал ГУЛАГ «хорошей вещью»

23-летний депутат назвал ГУЛАГ «хорошей вещью». Андрей Пирожков из Екатеринбурга дал интервью журналу The Village. Народный избранник считает, что в системе наказаний были свои плюсы. Общественность возмутилась, депутату пришлось объясняться. Пирожков поясняет: говорил только о тех, кого осудили и чья вина доказана. Но в те времена под статью мог попасть практически каждый.