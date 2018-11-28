Подростки устроили вечеринку в здании курского детского сада

Музыка, девочки, выпивка — всё в лучших традициях подростковой вечеринки. С важным уточнением — тусовка проходит в детском саду. Застолья ребятам мало — у них был и своеобразный «сон-час». Автор затеи — 18-летний сын директора садика. Похоже, парень устроил матери неприятности — видео посмотрели в УМВД Курска. А с тусовщиками проведут воспитательную беседу.

Кстати, этот детский сад — автономная организация, городу он не принадлежит. И ежемесячная плата здесь гораздо больше, чем в государственных детсадах.