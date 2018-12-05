Банк Англии обнародовал вывод о том, что ВВП страны был бы выше, если бы Великобритания предпочла остаться в составе Евросоюза. Мрачные прогнозы о замедлении экономики при любых вариантах Brexit звучали в эти дни и от ряда других финансовых структур. Нерадостные выводы экспертов еще больше осложняют усилия премьера Терезы Мэй, которая вслед за одобрением лидерами ЕС сделки по выходу Великобритании пытается активно ее «продать» своим соотечественникам.

Ситуация фактически патовая: голосование в палате общин британского парламента по договору о выходе Великобритании из Евросоюза состоится уже 11 декабря, а уверенности, что оно пройдет, нет. А между тем это голосование называют самым важным из всех, которые проходили в Вестминстерском дворце за последние десятилетия. При этом судьба самого премьера Терезы Мэй — самое незначительное, что зависит от воли депутатов. Речь идет о судьбе Brexit как такового. Ведь если британские депутаты этот договор не одобрят, Brexit превратится в конфуз вселенских масштабов не только для Мэй и всего британского истеблишмента, но и для Евросоюза, который, как говорят в Еврокомиссии, вступит в «период еще большей разобщенности и неопределенности».

Каковы позиции сторон? Первая реперная точка — это позиция Еврокомиссии: никакого другого договора о разводе, кроме уже одобренного на последнем саммите ЕС, Брюссель больше обсуждать не намерен. Пусть даже он и является де-факто декларацией о намерениях, не предлагая конкретного решения ни одной из многочисленных проблем. Тем не менее это уже утвержденная стартовая позиция.

С другой стороны, есть британские парламентарии. На большинство из них совсем не действуют уговоры Мэй «отложить в сторону все разногласия и прислушаться к избирателям, которые сыты по горло Brexit и хотят двигаться дальше». Правящая Консервативная партия занимает в палате общин 318 из 650 депутатских мест. При этом весьма хрупкое большинство консерваторам обеспечивает североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) со своими 10 депутатами. И первый, кто угрожает голосовать против договора о разводе, — эта как раз DUP, поскольку партию крайне не устраивает фактическое сохранение на неопределенный срок открытой границы между двумя Ирландиями.

Но это еще полбеды. По данным Guardian, против одобренного саммитом ЕС договора намерены голосовать сразу 94 депутата-однопартийца Мэй. И многие из них уже подали личные заявки о недоверии премьер-министру. Самые ярые евроскептики из стана консерваторов полагают, что Мэй сдала Евросоюзу слишком много позиций. И настаивают на ее отставке, веря, что новый глава кабинета от консерваторов сможет заключить с ЕС такой договор, который снимет «все оковы» с Великобритании и в ее отношениях с ЕС будут действовать исключительно правила ВТО.

В составе нынешнего правительства даже есть четыре министра, которые уже секретно обсуждали план Б. Он должен быть задействован в случае отказа депутатов поддержать договор с Евросоюзом. План Б предусматривает отношения Великобритании с ЕС по типу тех, которые имеет с союзом Норвегия, не входящая в него. Эти отношения определяются правилами Европейского экономического пространства, созданного в 1994 году и позволяющего странам, которые не являются членами ЕС, участвовать во внутреннем рынке Евросоюза. Участник секретного совещания лейборист Ник Боулз утверждает, что план Б поддерживают лидеры сразу трех оппозиционных партий и что именно этот вариант может собрать парламентское большинство.

Но всё это опять-таки упирается в позицию Еврокомиссии, точнее ее отказ возобновлять переговоры о выработке какого-то нового договора.

К противникам договора с ЕС, одобренного в Брюсселе, надо, конечно, добавить и крупнейшую оппозиционную Лейбористскую партию, контролирующую в парламенте 262 места. Ее лидер Джереми Корбин высказался о договоре, продвигаемом Терезой Мэй, почти оскорбительно: «Это результат жалкой неудачи в переговорах, которая оставляет нас с самым худшим, что можно увидеть в этом мире и на том свете». А его однопартиец, бывший премьер-министр Тони Блэр призвал заблокировать договор «имени Мэй» и провести, «пока еще не поздно», второй референдум, полагая, что его результат будет сильно отличаться от результата референдума 2016 года.

Но всё же у Терезы Мэй есть джокер, хоть и спорный. Если на первом голосовании в британском парламенте договор не будет одобрен, то, согласно регламенту, она имеет возможность вынести его на повторное голосование. Хотя в этом случае Мэй будет вынуждена обратиться в Евросоюз с просьбой согласовать некие «незначительные» поправки. И насколько они покажутся Брюсселю незначительными — вопрос. Так что ставка на это весьма рискованна.

Поэтому в ближайшие дни Терезе Мэй нужно быть очень и очень убедительной. Насколько ей это удастся, станет ясно 11 декабря.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

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