Стоимость благоустройства проспекта Революции просчитывают в Воронеже

На благоустройство проспекта Революции в Воронеже может потребоваться до 150 млн рублей. Также предположение высказал мэр города Вадим Кстенин после общественного обсуждения проекта.

Согласно плану, на проспекте потребуется гранитное мощение, новое освещение, устройство подземных инженерных сетей. Разработчики проекта предложили оптимизировать проезжую часть, сузив ее до двух полос и организовав зону парковки. Также проект предусматривает появление веломаршрута, наземного пешеходного перехода и установку «умных» светофоров. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В ходе обсуждений горожане предложили не устанавливать новые столбы освещения, а отреставрировать существующие. Кроме того, высказано предложение сократить расходы на гранитное покрытие, однако в мэрии считают, что гранит прослужит долгие годы, а значит, затраты на него обоснованы.

Власти предполагают использование муниципально-частного партнерства. С учетом всех изменений и корректировок стоимость благоустройства может вырасти до 150 млн рублей, считает мэр. Ожидается, что улица изменится к 2020 году.