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Появление граффити в память о создателе «Спанч Боба» допустили в Мосгордуме

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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
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Появление в столице граффити с героями мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» допустили в Мосгордуме. Это может произойти в том случае, если поступит соответствующее предложение, в том числе от Союза художников. Об этом в среду, 28 ноября, рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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Таким образом будет увековечена память создателя мультсериала Стивена Хилленберга, скончавшегося 27 ноября 2018 года. По словам Герасимова, в городе есть много разных пространств, где можно было бы разместить граффити, передает агентство городских новостей «Москва».

Режиссер-мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит поддержал эту идею. По его словам, это — ярко и красиво.

«Я вообще за яркий цвет. Он будет с веселой улыбкой вселять позитив в нашу серую зимнюю погоду. То, что под это цивилизованно выделят пространство, это меня радостно удивляет», — цитирует Бронзита НСН. Мультипликатор назвал намерение чиновников позитивным.

При этом он призвал не акцентировать внимание на том, что мультфильм западный.

«Давайте хотя бы отсюда уберем эти ярлыки. Это нормальный веселый персонаж. А то, что он западный, нужно стараться не упоминать», — предложил Бронзит.

Первая серия мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» вышла на экраны 1 мая 1999 года.

Художник-аниматор, создатель мультперсонажа телеканала Nickelodeon «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленбург умер 27 ноября на 58-м году жизни. Причиной смерти стало заболевание нервов.

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