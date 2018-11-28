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Пентагон опроверг сообщения о переговорах с Киевом о создании военной базы на Украине

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Фото: REUTERS/Jason Reed
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Переговоры с Украиной о размещении американской военной базы на ее территории не ведутся. Об этом сообщил в среду, 28 ноября, официальный представитель американского министерства обороны США Эрик Пахон.

В беседе с ТАСС он указал, что данные сообщения не соответствуют действительности. «Подобные переговоры не ведутся», — сказал Пахон.

Ранее в этот же день «Известия» сообщили со ссылкой на источники в правящих кругах Украины, что Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории. Эту информацию также подтвердил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Парламентарий подчеркнул, что американское присутствие сможет обеспечить безопасность Украины.

Экс-советник Пентагона, военный эксперт Ричард Вайц заявил, что размещение базы в регионе сделает ее уязвимой перед ответными действиями России. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон поможет Киеву защитить суверенитет страны.

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