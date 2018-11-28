Российский пилот «Формулы-3» назван новичком года по версии FIA

Российского пилота «Формулы-3» Роберта Шварцмана назвали новичком года по версии Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом сообщается на сайте спортивной организации 28 ноября.

Шварцман в текущем сезоне занял третью позицию в общем зачете «Формулы-3», показав лучший результат среди дебютантов, пишет RT. Помимо этого, спортсмен выиграл зимнюю серию Toyota Racing Series.

25 ноября сообщалось, что пятикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в заключительном этапе сезона.