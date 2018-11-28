Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Курганской области 29 ноября

Резкое ухудшение погоды ожидается в Курганской области 29 ноября. Об этом жителей региона предупредили в местном гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Зауралье резко снизится температура воздуха, а также возможны метели и сильные снегопады. Так, столбики термометров в Курганской области днем 29 ноября опустятся до ­-10...-15 градусов, а к вечеру — до -20 градусов, пишет RT. Ветер будет северный и северо-восточный до 19 м/с.

Помимо этого, метеорологи предупредили жителей региона о вероятных снежных заносах и накате на дорогах. Также возможно ухудшение видимости. Ожидается, что прирост снега составит 10–15 см.

Как пишет ИА «Ура.ру», в пятницу, 30 ноября в Зауралье ожидаются похолодание до -24 градусов, небольшой снег и переменная облачность.

Ранее 28 ноября сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достигла 8 см.