Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Курганской области 29 ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резкое ухудшение погоды ожидается в Курганской области 29 ноября. Об этом жителей региона предупредили в местном гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Зауралье резко снизится температура воздуха, а также возможны метели и сильные снегопады. Так, столбики термометров в Курганской области днем 29 ноября опустятся до ­-10...-15 градусов, а к вечеру — до -20 градусов, пишет RT. Ветер будет северный и северо-восточный до 19 м/с.

Помимо этого, метеорологи предупредили жителей региона о вероятных снежных заносах и накате на дорогах. Также возможно ухудшение видимости. Ожидается, что прирост снега составит 10–15 см.

Как пишет ИА «Ура.ру», в пятницу, 30 ноября в Зауралье ожидаются похолодание до -24 градусов, небольшой снег и переменная облачность.

Ранее 28 ноября сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достигла 8 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морозы в Москве отступят на выходных
Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017