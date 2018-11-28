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Оружейные магазины закроют на время Ганзейских дней в Пскове

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Магазины по продаже оружия могут закрыть в Пскове на время проведения Ганзейских дней. Инициатива принадлежит главе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петру Крепене.

Ее уже поддержал губернатор Михаил Ведерников, отметив, что вряд ли владельцы таких магазинов разоряться, если они закроются на три дня. Предложение прозвучало на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Как отмечает Псковское агентство информации, на встрече также обсуждалось, как будет обеспечиваться правопорядок в период мероприятий. В частности, сколько псковские силовики могут задействовать своих сил, а сколько придется приглашать из других регионов. Глава регионального СУ СКР привел в пример проведение 1100-летия Пскова, которое прошло без серьезных инцидентов.

39-е Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Ранее сообщалось о том, что Псковская область получит из резервного фонда правительства к этому событию 30 млн рублей на создание комфортных условий для инвалидов.

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