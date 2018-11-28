Часть территории Быханова сада в Липецке потеряет статус охраняемой

Горсовет в Липецке принял решение изменить границы особо охраняемой территории в Быхановом саду. За ее пределы вынесут около 8 га земли под строительство электроподстанции.

Изначально предполагалось исключение из особо охраняемой территории примерно 17 га вдоль улицы Тельмана. Это заасфальтированная площадка без растительности, которая, по данным мэрии, была внесена в охраняемую зону по ошибке. На вынесенной территории предполагается строительство электроподстанции «Новая Гагарина», к которой подключат соседние дома. Жители жалуются на перебои со светом, а другого места для строительства подстанции власти не нашли.

Против изменения границ особо охраняемой зоны выступили несколько депутатов. В ходе обсуждения было решено изменить территорию лишь на 8 га, именно такая площадь требуется для подстанции. Об этом сообщает LipetskMedia.