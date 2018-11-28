Псковские власти расширят программу по установке дымовых датчиков

Власти Псковской области приняли решение изменить сроки программы установки пожарных извещателей в домах жителей региона. В тех районах, где плановый срок установки еще не подошел, работы ускорят и завершат в 2019 году.

Также принято решение включить в число участников программы по бесплатной установке дымовых датчиков многодетные семьи, которые живут в сельской местности в деревянных домах. Соответствующее предложение должны подготовить социальные ведомства по поручению губернатора Михаила Ведерникова, отмечает Псковская лента новостей.

Инициативы прозвучали на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Оно было созвано в связи с трагедией в Куньинском районе. Там 27 ноября в пожаре погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильной эксплуатации печи.