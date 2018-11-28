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Фальшивые SMS с призывом явиться в военкомат из-за Украины разослали в Польше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Фальшивые SMS-сообщения с требованием явиться в военкоматы из-за ситуации на Украине получили жители граничащих со страной польских регионов. Об этом пишет Wyborcza.

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По данным издания, сообщения предназначались для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих на территории гмины Дукла. Им предписывалось «явиться в управление гмины 27 ноября 2018 года в 10:00 в связи с кризисной ситуацией на Украине», пишет RT.

В правительственном центре безопасности Польши заявили, что ведомство таких сообщений никому не рассылало. В ситуации разбирается агентство внутренней безопасности страны и полиция.

27 ноября глава Украины Петр Порошенко заявил, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, в связи с чем в стране было введено военное положение. В Госдуме заявление Порошенко оценили как попытку отвлечь внимание населения страны от предвыборной кампании.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов.

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