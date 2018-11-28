План по вакцинации против гриппа перевыполнили в Севастополе

Более 200 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Севастополе. Это почти половина жителей города.

Данные по вакцинации обнародовали в городском департаменте здравоохранения. Сотрудники сообщили, что от гриппа привито более 200 тыс. человек. При этом по данным, озвученным 19 ноября, прививки поставили только 158 тыс. человек. В ведомстве считают, что с проблемой профилактики в городе удалось справиться, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Медики уточняют, что всего привито 46% населения.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области выросла заболеваемость ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 4,6%.