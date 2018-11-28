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Ученые сочли изображениями созвездий наскальные рисунки эпохи палеолита

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Фото: commons.wikimedia.org
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Наскальные изображения животных эпохи палеолита и неолита, обнаруженные в пещерах на территории Турции, Франции, Испании и Германии, оказались изображениями созвездий.

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Древние люди имели развитые знания в области астрономии, говорится в сообщении на сайте Эдинбургского университета. Специалисты полагают, что уже 40 тыс. лет назад люди следили за ходом времени, используя знания об изменении положения звезд на небе.

Они понимали эффект, который вызывает постепенное смещение оси вращения планеты, ранее открытие этого феномена, которое получило название «Предварение равноденствий», приписывали древним грекам.

Специалисты выяснили, что информацию о небесных явлениях древние люди также «зашифровывали» в наскальных рисунках. Так, ученые предположили, что изображения умирающего человека и животных в пещере Ласко во Франции рассказывают о падении на Землю метеора, произошедшего около 15 200 лет до нашей эры.

Рисунок на камне в древнем храмовом комплексе Гобекли-Тепе в Турции ученые интерпретировали как столкновение метеора с Землей, которое произошло около 11 тыс. лет до нашей эры.

В начале ноября американские ученые опровергли распространенный миф о том, что неандертальцы были коренастыми, сгорбленными «пещерными людьми» с массивной грудной клеткой. По данным нового исследования, неандертальцы обладали прекрасной осанкой, большими легкими и узкими плечами, что делало их похожими скорее на современных спортсменов-легкоатлетов.

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